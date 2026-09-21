Врач Миргородская: прогулки при дневном свете снижают риск развития близорукости

Регулярные прогулки при дневном свете действительно помогают снизить риск развития близорукости, особенно у детей.
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