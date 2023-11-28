Власти Украины утверждают, что в Херсоне поврежден завод

В подконтрольном властям Украины Херсоне повреждено здание одного из заводов. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал назначенный киевскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
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