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Единственная в мире профессиональная цирковая премия

Единственная в мире профессиональная цирковая премия

22 и 23 октября на манеже Большого Московского цирка при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится награждение и Гала-представление Международной профессиональной цирковой премией «ПРИЗНАНИЕ» 2026.

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