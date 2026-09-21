Единственная в мире профессиональная цирковая премия

22 и 23 октября на манеже Большого Московского цирка при поддержке Президентского фонда культурных инициатив состоится награждение и Гала-представление Международной профессиональной цирковой премией «ПРИЗНАНИЕ» 2026.
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