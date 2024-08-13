ЦОДД призвал автомобилистов соблюдать скоростной режим из-за дождя

Столичным автомобилистам следует соблюдать скоростной режим из-за дождя, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
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