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Гвардиола хочет узбекского защитника из Франции, у «Спартака» новый спортивный директор. Слухи и трансферы дня

Гвардиола хочет узбекского защитника из Франции, у «Спартака» новый спортивный директор. Слухи и трансферы дня

Самое свежее к утру.Что в России?«Спартак» объявил имя нового спортивного директора. Он проработал 23 года в «Арсенале»spartak.

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