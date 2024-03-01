В первую неделю марта в Красноярске потеплеет до +1 градуса

Весеннее тепло идет в Красноярск — об этом рассказали синоптики Среднесибирского УГМС. По словам ведущего синоптика УГМС Дмитрия Ульянова, погода в начале марта будет около климатической нормы в -5 градусов или чуть выше.
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