Инновации в косметическом уходе в 2025 году: Вы будете в шоке

Что нового обещают косметические бренды из года в год? Суперформулы на основе известных ингредиентов с минимальным изменением концентрации или с добавлением приятного аромата! И вот такие «новинки» рекламируются в соцсетях и СМИ.
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