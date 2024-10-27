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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич набрал 41 очко в проигранном матче с «Клипперс»

Лучшим в составе «Денвера» был центровой Никола Йокич. В его активе 41 очко, 9 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

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