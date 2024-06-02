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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Цифровых людей теперь смогут создавать все: Nvidia откроет доступ к микросерви...

Цифровых людей теперь смогут создавать все: Nvidia откроет доступ к микросерви...

Цифровых людей теперь смогут создавать все: Nvidia откроет доступ к микросервисам ACEКомпания Nvidia анонсировала на Computex 2024 открытие широкого доступа к своим микросервисам ACE (Avatar Cloud Engine) на базе генеративного искусственного интеллекта, которые ускорят создание реалистичных виртуальных персонажей для игр, приложений VR и обслуживания клиентов в сфере медицины и не только.

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