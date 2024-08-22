Житель Смоленщины пытался перебросить в колонию запрещенные вещи

Однако его заметили и задержали. Теперь нарушителю грозит солидный штраф. 37-летний мужчина, который раньше отбывал наказание в рославльской колонии, под покровом ночи зашел под стены исправительной колонии номер 6 регионального УФСИН.
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