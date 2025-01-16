Смартфон Дыняка, плевок Радулова, уход Деанджело и дубль Мамина в день рождения: как начался 2025 год в КХЛ

«Металлург» продлил победную серию до девяти встреч и включился в борьбу за лидерство в Восточной конференции КХЛ, а московское «Динамо» взяло верх во всех матчах в новом году и взлетело на второе место на Западе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии