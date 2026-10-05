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ИА Регнум

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Силуанов: реальные доходы россиян вырастут на 1,4% в 2027 году

Силуанов: реальные доходы россиян вырастут на 1,4% в 2027 году

Реальные доходы россиян в 2027 году увеличатся на 1,4%, а в последующие два года — в среднем на 2,5% ежегодно.

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