Силуанов: реальные доходы россиян вырастут на 1,4% в 2027 году

Реальные доходы россиян в 2027 году увеличатся на 1,4%, а в последующие два года — в среднем на 2,5% ежегодно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Путин: у каждого ...
- Аналитик Пилкингт...
- Н Аналитик Пилкингт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым