В 1848 году голландский врач Якоб Ян Пеннинк писал: "Обед без мяса - все равно, что дом без фундамента".
Кузнечиковая ферма в Нидерландах фсё...
Комментарии
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alik3456 Джексон
Зато травку можно курить всем и её курят все... А за кузнечиков вы ещё ответите... на том свете...
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15 час.
АМ
Алиса Майская
Травку курят в Нидерландах только туристы, (на которых и расчитаны кафешопы). Обычные люди много и тяжело работают, травку курить им тупо некогда.
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5 час.
Владимир Животов
Вот и кушайте,своих тараканов,дебилы,блять!!
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5 час.
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