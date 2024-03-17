Кузнечиковая ферма в Нидерландах фсё...

Политика как он...
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Политика как она есть

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Зато травку можно курить всем и её курят все... А за кузнечиков вы ещё ответите... на том свете...
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15 час.
АМ
Алиса Майская
Травку курят в Нидерландах только туристы, (на которых и расчитаны кафешопы). Обычные люди много и тяжело работают, травку курить им тупо некогда.
Ответить
5 час.
Владимир Животов
Вот и кушайте,своих тараканов,дебилы,блять!!
Ответить
5 час.

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