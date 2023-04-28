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В Москве состоялась премьера шпионского сериала "Операция "Неман"

В Москве состоялась премьера шпионского сериала "Операция "Неман"

Рен-ТВ Грандиозная новинка РЕН ТВ – исторический шпионский боевик "Операция "Неман" – увидела свет. Премьеру остросюжетного сериала по легендарному роману Владимира Богомолова "Момент истины" провели в кинотеатре Музея Победы на Поклонной горе.

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