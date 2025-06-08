НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Ну и чем они, эти брёдли легендарны? Тем, что наши ребята их у хохложопых почти все перещелкали? Или то,что в Ираке п...‍Перспективная БМ...
  • Андрей Зарубкин
    В России нелегалов еще больше!Министр обороны С...
  • Eduard
    И что? Мы все от кого-то,чего-то зависим!СМИ США: разрыв Т...

Противник вывел часть подразделений из района Каменки и Строевки Харьковской области, опасаясь попадания в окружение

Противник вывел часть подразделений из района Каменки и Строевки Харьковской области, опасаясь попадания в окружение

Продвижение российских войск в Харьковской области и угроза окружения украинской группировки к северу от Купянска вынудило командование ВСУ вывести часть подразделений из формируемого мешка в районах Каменки и Строевки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх