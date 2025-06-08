Противник вывел часть подразделений из района Каменки и Строевки Харьковской области, опасаясь попадания в окружение

Продвижение российских войск в Харьковской области и угроза окружения украинской группировки к северу от Купянска вынудило командование ВСУ вывести часть подразделений из формируемого мешка в районах Каменки и Строевки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии