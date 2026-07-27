Леса в огне, бюджет в дыму: из-за Макрона французы познали худшее

Перед лицом масштабных лесных пожаров и необходимости прибегать к европейской помощи Фредерик Русси анализирует недостатки французской системы пожаротушения и призывает к бюджетным и стратегическим усилиям со стороны государства.
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