На Украине призвали МОК отстранить трёх спортсменок из РФ от участия в Олимпиаде

И. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить от участия в Олимпийских играх в Париже российских спортсменок Динару Кудаеву , Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву за их поддержку специальной военной операции.
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