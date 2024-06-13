На Украине призвали МОК отстранить трёх спортсменок из РФ от участия в Олимпиаде

И. о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить от участия в Олимпийских играх в Париже российских спортсменок Динару Кудаеву , Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву за их поддержку специальной военной операции.