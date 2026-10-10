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Скотт Риттер: Россия «сняла перчатки» в войне после попыток Киева террором запугать россиян

Скотт Риттер: Россия «сняла перчатки» в войне после попыток Киева террором запугать россиян

Попытки Украины запугать россиян своими воздушными атаками обернулись тем, что РФ перестает воевать «в перчатках», и теперь наносит эффективные удары во украинским объектам логистики и энергетики.

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