Адвокат Добровинский заявил, что Киркорова не лишат звания народного артиста

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал требование активиста Виталия Бородина. Общественник потребовал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.
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