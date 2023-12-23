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Адвокат Добровинский заявил, что Киркорова не лишат звания народного артиста

Адвокат Добровинский заявил, что Киркорова не лишат звания народного артиста

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал требование активиста Виталия Бородина. Общественник потребовал лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Коли есть такой адвокат ,значит его самого надо лишить его прав. Нашел кого защищать .
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