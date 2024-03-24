Экскурсия на ОАО ´Белшина´.

14 марта учащиеся IX-х классов посетили с экскурсией ОАО ´Белшина´.Ребята познакомились с историей строительства шинного комбината, узнали какую продукцию выпускает этот промышленный гигант, посетили производство.
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