Жительница Кудрово лишилась двух собак и личных вещей после визита вора. В полицию Всеволожского района обратилась мать 33-летней женщины.
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Жительница Кудрово лишилась двух собак и личных вещей после визита вора. В полицию Всеволожского района обратилась мать 33-летней женщины.