Российский военнослужащий прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив дроны ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Орех прикрыл эвакуацию мирных жителей из города Константиновка, уничтожив несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), включая тяжёлый гексакоптер R-18.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии