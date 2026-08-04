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Российский военнослужащий прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив дроны ВСУ

Российский военнослужащий прикрыл эвакуацию мирных жителей из Константиновки, уничтожив дроны ВСУ

Российский военнослужащий с позывным Орех прикрыл эвакуацию мирных жителей из города Константиновка, уничтожив несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), включая тяжёлый гексакоптер R-18.

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