max.ru/МЧС Ульяновской области Пожар произошел в гостинице "Барселона" в Ульяновске. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
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