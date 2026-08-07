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В России призвали создать единые стандарты обмена данными в сфере строительства

В России призвали создать единые стандарты обмена данными в сфере строительства

Цифровизация строительства в России сегодня становится одним из ключевых условий развития отрасли. Такое мнение высказал сопредседатель Гильдии организаций строительного комплекса при Московской торгово-промышленной палате Андрей Лупий.

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