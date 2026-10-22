В Липецкой области завершился III Международный фестиваль паралимпийского кино «Преодоление», объединивший кинематографистов, спортсменов и зрителей из разных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СИ Анна Михалкова и ...
- Анна Михалкова и ...
- «Музыка дана чело...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым