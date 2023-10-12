Москва передаст странам СНГ списки нежелательных в России НПО и иноагентов

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заверил, что передаст партнерам по Межпарламентской Ассамблее СНГ список нежелательных в России зарубежных неправительственных организаций и реестр иноагентов.