Поезд Петербург-Смоленск задерживается из-за инцидента в Тверской области

Регион подвергся атаке беспилотников Сегодня, 21 сентября, в 2:42 в связи с инцидентом в районе железнодорожной станции Старая Торопа в Тверской области была произведена эвакуация пассажиров вокзала и персонала.
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