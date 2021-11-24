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В Томске задержали лесорубов, незаконно спиливших более 600 кубов в лесничествах Томского района

В Томске задержали лесорубов, незаконно спиливших более 600 кубов в лесничествах Томского района

Инспекторы лесоохраны за прошлую неделю задержали лесорубов, которые уничтожили более 600 кубометров древесины в Тимирязевском лесничестве, сообщает обладминистрация.

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