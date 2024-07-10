Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Киев подал иск о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука

Киев подал иск о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука

Минюст Украины подал иск о национализации активов бывшего главы запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его жены в рамках «санкций», среди личных предметов - самолет, вагон-ресторан с мебелью, ювелирные изделия.

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