👮♂️ Пьяный севастополец напал на инспектора ГАИ, защищая сожительницу без водительских прав Сотрудники ДПС остановили 40-летнюю женщину на электросамокате.
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👮♂️ Пьяный севастополец напал на инспектора ГАИ, защищая сожительницу без водительских прав Сотрудники ДПС остановили 40-летнюю женщину на электросамокате.