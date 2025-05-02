«Не боимся ни «Орешника», ни ядерки»: бандеровцы грозят ударом по Параду Победы 

Украине нужно хотя бы добиться звуков воздушной тревоги в Москве во время Парада Победы 9 мая. Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».