«Не боимся ни «Орешника», ни ядерки»: бандеровцы грозят ударом по Параду Победы 

Украине нужно хотя бы добиться звуков воздушной тревоги в Москве во время Парада Победы 9 мая. Об этом говорили экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза и секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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