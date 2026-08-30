В "Реал Сосьедаде" опровергли слухи о демарше футболиста Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате опроверг слухи о срыве российского полузащитника Арсена Захаряна во время матча третьего тура чемпионата Испании против «Эспаньола».
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