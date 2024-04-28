Врач назвал лучшие и худшие напитки к шашлыку

МОСКВА, 28 апреля, ФедералПресс. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, чем следует запивать шашлык, чтобы не нанести вред здоровью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии