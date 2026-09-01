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Татар-информ

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В Казани из горящей многоэтажки пожарные вывели 5 человек

В Казани из горящей многоэтажки пожарные вывели 5 человек

В Казани на пожаре в многоэтажке спасли 5 человек. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сообщение о пожаре в многоэтажке коридорного типа на улице Братьев Касимовых поступило в 0:54.

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