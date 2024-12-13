Авария на трассе в Вельском районе: есть пострадавшие

О происшествии сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Архангельской области.Накануне на 17-м километре автодороги «Вельск-Шангалы» молодой человек 1998 года рождения за рулём автомобиля Renault Sandero не справился с управлением и съехал в кювет.
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