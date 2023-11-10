Как похудеть без диет и срывов: 7 эффективных советов от Тины Канделаки

Как похудеть без диет и срывов: 7 эффективных советов от Тины КанделакиНесколько лет назад звезды выпустила книгу «PRO Лицо», а затем и продолжение своего бестселлера — «PRO Тело» (издательство «АСТ»), в которой учит читательниц худеть и соблюдать распорядок дня.