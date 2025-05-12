«Просто позор»: на Кубани памятник участникам Великой Отечественной войны пострадал от рук рабочих

«Просто позор»: на Кубани памятник участникам Великой Отечественной войны пострадал от рук рабочихЖительница Кубани показала, как пострадал памятник погибшим в Великой Отечественной войне от рук работников.
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