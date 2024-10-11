Страна и люди
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Страна и люди

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Телеведущую обвиняют в оправдании терроризма. Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск

Телеведущую обвиняют в оправдании терроризма. Татьяна Лазарева объявлена в международный розыск

Лазареву объявили в международный розыск за оправдание терроризма в интервьюЕкатерина Чеснокова/РИА «Новости» Телеведущая Татьяна Лазарева* заочно арестована и объявлена в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

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