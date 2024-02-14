Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России

Nikolay Zakharov

Как говорится Лиха беда, начало. В дальнейшем не долгим будущем,дополнить его. А также вороватых мздоимцев,коррупционеров всех мастей,подвергать не только отсидкой как сейчас,но и конфискацией нажитого нечестной добычей,всю семью,так будет восстановлена справедливость, и утихнет чванливость чиновников.