Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под документом о конфискации имущества за недостоверные сведения о Вооруженных силах страны.
Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии России
Комментарии
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Ирина Черных
Очень правильный Закон!
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13 час.
Nikolay Zakharov
Как говорится Лиха беда, начало. В дальнейшем не долгим будущем,дополнить его. А также вороватых мздоимцев,коррупционеров всех мастей,подвергать не только отсидкой как сейчас,но и конфискацией нажитого нечестной добычей,всю семью,так будет восстановлена справедливость, и утихнет чванливость чиновников.
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12 час.
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