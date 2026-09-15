Послы ЕС не смогли принять единогласного решения по санкционным спискам против РФ

© Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM Европейский санкционный механизм, надежность которого неоднократно подчеркивалась в речах евробюрократов, в ночь на 15 сентября 2026 года неожиданно для них дал сбой: послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать плановое продление индивидуальных антироссийских санкций на полгода.
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