Послы ЕС не смогли принять единогласного решения по санкционным спискам против РФ

© Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM Европейский санкционный механизм, надежность которого неоднократно подчеркивалась в речах евробюрократов, в ночь на 15 сентября 2026 года неожиданно для них дал сбой: послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать плановое продление индивидуальных антироссийских санкций на полгода.