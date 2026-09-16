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Педагог из Вышнего Волочка удостоен Благодарственного письма Президента РФ

Педагог из Вышнего Волочка удостоен Благодарственного письма Президента РФ

Директор МБОУ СОШ № 6 города Вышний Волочёк, куратор литературного клуба «Чеховский сад» Евгений Копылов награждён Благодарственным письмом Президента Российской Федерации Владимира Путина — сообщает Министерство образования Тверской области.

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