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Орлов о Карпукасе против «Балтики»: «Насчитал 3-4 обреза. Надо еще физику подтянуть и равняться на Кривцова»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру хавбека «Зенита» Артема Карпукаса в матче 9-го тура РПЛ с «Балтикой» (3:2).

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