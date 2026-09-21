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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирошниченко набрал 1+1 в выставочном матче с «Бостоном». У него 6 бросков, 3 хита и «+2» за 13:52

Форвард « Вашингтона » Иван Мирошниченко забросил шайбу и сделал результативную передачу в выставочном матче с « Бостоном » (2:3 Б).

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