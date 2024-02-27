Сенаторы рассказали, чего ждут от послания Путина Федеральному собранию

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию задаст вектор развития России на долгую перспективу, могут быть затронуты темы социально-экономического развития РФ, спецоперации, вопросы безопасности, считают опрошенные РИА Новости российские сенаторы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии