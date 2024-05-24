«Ъ»: арестованного генерала Попова готовят к освобождению из-под стражи

Рассмотрение жалобы защиты генерала Ивана Попова, которому вменяется мошенничество, на избранную ему меру пресечения в виде ареста запланировано во 2-м Западном окружном военном суде в пятницу, сообщает «Коммерсант».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии