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«Ъ»: арестованного генерала Попова готовят к освобождению из-под стражи

«Ъ»: арестованного генерала Попова готовят к освобождению из-под стражи

Рассмотрение жалобы защиты генерала Ивана Попова, которому вменяется мошенничество, на избранную ему меру пресечения в виде ареста запланировано во 2-м Западном окружном военном суде в пятницу, сообщает «Коммерсант».

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