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Чимаев – о Бернсе: «Он чертовски жесткий парень, не знал, что он настолько жесткий»

Непобежденный боец полусреднего дивизиона UFC Хамзат Чимаев высказался в адрес Гилберта Бернса. Бойцы провели поединок в главном карде UFC 273, в котором швед одержал победу единогласным решением судей.

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