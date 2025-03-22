В ГУВД по Волгоградской области сообщили подробности вчерашнего ДТП в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ По предварительной информации, в 22-20 час.
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В ГУВД по Волгоградской области сообщили подробности вчерашнего ДТП в Новоаннинском районе ⚡️⚡️⚡️ По предварительной информации, в 22-20 час.