Фильм об острове Ионы в Хабаровском крае победил на фестивале «Золотой компас»

Документальный фильм о необитаемом острове Ионы в Хабаровском крае, который был создан в ходе путешествия по Охотскому морю на катамаране участниками проекта "Антарес", получил первое место и Гран-при на конкурсе туристических фильмов "Золотой компас" в Москве.