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  • Юрий
    Хреново. Что промазали.Protothema: корте...
  • николай лебедев
    Вам лично доложили, что изменили, что нет.А Вы может уже Верховный, а народ этого и не знает.Российские военны...
  • Vasily Golov
    Российские военны...

Фильм об острове Ионы в Хабаровском крае победил на фестивале «Золотой компас»

Фильм об острове Ионы в Хабаровском крае победил на фестивале «Золотой компас»

Документальный фильм о необитаемом острове Ионы в Хабаровском крае, который был создан в ходе путешествия по Охотскому морю на катамаране участниками проекта "Антарес", получил первое место и Гран-при на конкурсе туристических фильмов "Золотой компас" в Москве.

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