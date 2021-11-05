Водитель иномарки сломал нос сбитому им в центре Петербурга пешеходу

В четверг в центре Петербурга водитель избил сбитого им пешехода, пишут «Невские новости». Как рассказал источник в правоохранительных органах, 4 ноября у дома № 2 по Казанской улице под колёса автомобиля марки Mazda попал 32-летний мужчина.