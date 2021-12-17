На западе Волгограда отключат свет 19 декабря

В Дзержинском районе Волгограда ночью 19 декабря отключат свет. По данным АО «ВМЭС», электроэнергию ограничат ночью — с 00:50 до 03:25, так что отключение света, вероятно, помешает буквально единицам, остальные жители района в это время будут спать.