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На западе Волгограда отключат свет 19 декабря

На западе Волгограда отключат свет 19 декабря

В Дзержинском районе Волгограда ночью 19 декабря отключат свет. По данным АО «ВМЭС», электроэнергию ограничат ночью — с 00:50 до 03:25, так что отключение света, вероятно, помешает буквально единицам, остальные жители района в это время будут спать.

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